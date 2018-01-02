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В Железногорске забывчивая женщина подвела парня под статью

Сегодня, 15:12
В Железногорске забывчивая женщина подвела парня под статью
44-летняя жительница Железногорска в банкомате сняла с карты 7 тысяч рублей. Увлёкшись беседой по телефону, женщина забрала карту и чек, а про деньги забыла. Вспомнив о купюрах, она вернулась через несколько минут, однако денег уже не было. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний железногорец. Он признался в содеянном и объяснил, что стоя в очереди, увидел, как женщина забыла банкноты. Тогда молодой человек решил забрать их себе. На него заведено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание за нее - 5 лет лишения свободы. Стражи порядка напоминают: человек, нашедший вещь, в том числе деньги, обязан вернуть потерянное законному владельцу или передать его на хранение в полицию.

 

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