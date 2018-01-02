В Фатеже вынесли приговор многодетной матери, бросившей младенца в переходе

В Фатеже суд вынес приговор 36-летней жительнице Курска, которая оставила в опасности своего младенца. Как рассказали в прокуратуре, в сентябре 2017-го женщина, выписавшись из Перинатального центра после рождения ребенка, приехала в Фатеж, где оставила маленького сына в надземном переходе. К счастью, его скоро обнаружил сотрудник полиции. Мать, оставившую младенца в переходе, установили благодаря камерам видеонаблюдения. В суде женщина объяснила, что сделала это из-за того, что не могла содержать новорожденного сына. Она не работает, одна воспитывает шестерых детей, пять из которых несовершеннолетние. Суд назначил курянке наказание в виде 1 года ограничения свободы. Органы опеки и попечительства уже передали мальчика в приемную семью. Троих детей курянки поместили в интернат.