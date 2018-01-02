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В Курской области пока не регистрируют эпидемию ОРВИ

Сегодня, 08:08
В Курской области пока не регистрируют эпидемию ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в целом по Курской области на прошедшей неделе оставалась на неэпидемическом уровне - сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Показатель заболеваемости по совокупному населению области составил 46,3 на 10 тысяч населения. Напомним, в санитарном ведомстве организована «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Она продлится до 5 февраля.  Жители Курска могут задавать вопросы специалистам по телефону 58-71-86.

 

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