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Директора предприятия по уборке территории оштрафовали за свалку

Сегодня, 08:09
Директора предприятия по уборке территории оштрафовали за свалку
Прокуратура заинтересовалась свалкой на земельном участке в Щиграх. Выяснилось, что твердые коммунальные отходы, собранные от населения и организаций, размещались незаконно. Вывозом бытового мусора занималось МУП «Любимый город». При этом земельный участок, где образовалась свалка, использовался не по назначению. К тому же предприятие вывозило мусор без лицензии. Всё это вылилось в административное дело, его завели в отношении директора компании «Любимый город». По решению суда ему пришлось заплатить штраф в 30 тысяч рублей. Также прокуратура добивается ликвидации свалки и запрета размещать отходы на этом участке.

 

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