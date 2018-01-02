Директора предприятия по уборке территории оштрафовали за свалку

Прокуратура заинтересовалась свалкой на земельном участке в Щиграх. Выяснилось, что твердые коммунальные отходы, собранные от населения и организаций, размещались незаконно. Вывозом бытового мусора занималось МУП «Любимый город». При этом земельный участок, где образовалась свалка, использовался не по назначению. К тому же предприятие вывозило мусор без лицензии. Всё это вылилось в административное дело, его завели в отношении директора компании «Любимый город». По решению суда ему пришлось заплатить штраф в 30 тысяч рублей. Также прокуратура добивается ликвидации свалки и запрета размещать отходы на этом участке.



