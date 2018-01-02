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В Курской области начались лётные учения

Сегодня, 08:11
В Курской области начались лётные учения
На аэродроме Халино начались лётно-тактические учения, в которых участвуют  более 20 экипажей истребителей МиГ-29СМТ и Су-30СМ курского авиаполка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. Лётчики отработают перебазирование на запасные аэродромы, поиск и уничтожение воздушных и наземных целей различными авиационными средствами поражения, ведение разведки и воздушного боя, преодоление системы противовоздушной обороны. В качестве условного противника выступят самолеты Су-34 и боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300. Инженерно-технический состав авиаполка выполнит задачи по подготовке новых взлетно-посадочных полос, маскировке авиатехники, ее обслуживанию на неподготовленных площадках. Учение завершится 26 января. 

 

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