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В Солнцевском районе под колёсами 99-й погиб пешеход

Сегодня, 11:32
В Солнцевском районе под колёсами 99-й погиб пешеход
Накануне поздним вечером авария в Солнцевском районе унесла жизнь местного жителя. Примерно в 21.15 40-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21099 двигался со стороны поселка Солнцево в направлении Обояни. На хуторе Шлях 99-я наехала на 37-летнего мужчину, который, по словам водителя, лежал на проезжей части. Пытаясь избежать трагедии, автомобилист не справился с управлением, ВАЗ улетел в кювет и перевернулся. В результате происшествия «лежачий» пешеход скончался на месте. Водитель и 11-летний пассажир с травмами доставлены в больницу.

 

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