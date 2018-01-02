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В Курске не разъехались два молодых водителя

Сегодня, 11:41
В Курске не разъехались два молодых водителя
Накануне вечером в Курске  не разъехались два молодых водителя. По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло около 23 часов на перекрестке 2-го Воротнего переулка и улицы 50 лет Октября. Столкнулись такси "Рено Логан", за рулем которого находился 23-летний водитель, и ВАЗ – 2114 под управлением 22-летнего молодого человека. В результате ДТП травмы получил водитель отечественной легковушки, его с ранением доставили в лечебное учреждение. По предварительным сведениям, таксист выехал на запрещающий сигнал светофора. 

 

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