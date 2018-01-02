Курскэнерго в 2017 году взыскало в суде с неплательщиков 49 млн рублей

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» ведет планомерную работу по взысканию дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии потребителям региона.

По состоянию на 1 января 2018 года общий долг контрагентов перед предприятием составил более одного миллиарда рублей, в том числе свыше полумиллиарда рублей – просроченная задолженность.

Специалисты Курскэнерго реализуют комплекс мер по возврату долгов. Значительный результат приносит претензионно-исковая деятельность. По итогам 2017 года в пользу энергетиков было вынесено 255 судебных решений на сумму 49 млн рублей. По состоянию на начало 2018 года в судах различных инстанций находилось 130 исков, подготовленных специалистами правового блока Курскэнерго, общая сумма долга по ним составила 83 млн рублей.

Большую помощь в борьбе с должниками оказывает Курскэнерго руководство региона. При администрации Курской области создана рабочая группа по вопросам минимизации задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями, в работе которой участвуют и энергетики. На ежемесячных заседаниях рабочей группы формируются графики с конкретными сроками погашения долгов потребителей перед сетевой компанией.

Курскэнерго и в дальнейшем последовательно будет добиваться сокращения дебиторской задолженности и повышения платежной дисциплины потребителей, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством механизмы.