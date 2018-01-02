Антинаркотический проект курянина «заработал» 200 тысяч рублей

Проект «Школа профилактики «Поколение+» Темура Кочаряна из Курска получил от Росмолодежи грант в 200 тысяч рублей. Соцпроект активиста направлен на борьбу с алкоголизмом, наркоманией и другими пристрастиями. Заниматься им будет большая команда волонтёров во главе с наркополицейскими. На специальных занятиях они расскажут добровольцам, как правильно строить профилактическую антинаркотическую работу, чтобы не навредить и не подогреть интерес к наркотикам. Добавим, конкурс проектов проводило Федеральное агентство по делам молодежи. Его фонд составил более 160-ти млн рублей. Заявки подавали свыше 5,5 тысяч человек из 85 регионов России. Однако удача улыбнулась не всем. К участию было допущено 3333 конкурсанта.