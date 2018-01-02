Водитель, сбивший двух школьниц в Медвенском районе, был пьян. Ранее мы рассказывали об этом ДТП. 22 января под колёса "Приоры" попали две девочки. Одной 9, второй 11 лет. В Госавтоинспекции сообщили подробности происшествия. 34-летний водитель сел за руль "Лады" в состоянии алкогольного опьянения. Девочки же шли по обочине во встречном направлении. Пострадавших детей с ранениями различной степени тяжести доставили в местную райбольницу.



