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Водитель, сбивший двух школьниц в Медвенском районе, был пьян

Сегодня, 11:57
Водитель, сбивший двух школьниц в Медвенском районе, был пьян
Водитель, сбивший двух школьниц в Медвенском районе, был пьян. Ранее мы рассказывали об этом ДТП. 22 января под колёса "Приоры" попали две девочки. Одной 9, второй 11 лет. В Госавтоинспекции сообщили подробности происшествия. 34-летний водитель сел за руль "Лады" в состоянии алкогольного опьянения. Девочки же шли по обочине во встречном направлении. Пострадавших детей с ранениями различной степени тяжести доставили в местную райбольницу.

 

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