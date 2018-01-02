В Курске участились случаи мошенничества

В наступившем году в Курске значительно участились случаи мошенничества. За 2 недели было совершено как минимум 5 преступлений. Пожилые граждане страдают от действий злоумышленников, которые пользуются старой, но по-прежнему действенной схемой. Дозваниваясь до пенсионеров, как правило, ночью, они сообщают, что их сын или внук совершил ДТП или преступление и находится в полиции. Чтобы избежать уголовной ответственности, нужно дать взятку. Во всех пяти случаях к обманутым курянам оперативно приезжала женщина и забирала деньги. Сейчас полицейские разыскивают её, а также устанавливают личности телефонных мошенников. Уже выяснилось, что номер, с которого они звонили, зарегистрирован в Новосибирской области. Самым крупным кушем подозреваемых стала сумма в 190 тысяч рублей, а в общей сложности ущерб, нанесённый пенсионерам, приближается к полумиллиону.

Также граждане теряют деньги, пытаясь «разблокировать» свои якобы заблокированные банковские карты. Прочитав СМС и дальше следуя инструкциям незнакомцев, они переводят крупные суммы неизвестно куда. Лишь после того, как сбережения исчезают, потерпевшие решаются сделать то, с чего нужно было начать – обратиться в свой банк.

Полицейские призывают курян не спешить с принятием решений и не верить никому на слово, ведь мошенники постоянно меняют и совершенствуют схемы обмана.