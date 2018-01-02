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В казну Курска поступят почти 385 миллионов рублей

Сегодня, 15:04
В казну Курска поступят почти 385 миллионов рублей
Сегодня депутаты Курского горсобрания скорректировали бюджет-2018. Из областной в городскую казну поступят почти 385 миллионов рублей. (Так, муниципальный бюджет превысит 7 миллиардов). Выделенные средства пойдут на увеличение зарплат тех категорий бюджетников, которые не вошли в указы президента. Это муниципальные служащие, в том числе, работники администраций всех уровней. Также средства направят на реализацию социальных программ, софинансирование расходов по выкупу школы на проспекте Дериглазова, по реконструкции очистных сооружений Курска, на погашение долгов по оплате взносов региональному оператору за капремонт муниципального жилфонда. Кроме того, деньги потратят на снос аварийного жилья и переселение курян в новые дома, озеленение, ремонт ливнёвки на Октябрьской и подготовку проекта реконструкции дороги на 1-й Стрелецкой. 

 

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