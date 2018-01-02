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В Конышевке открыли ФОК "Чемпион"

Сегодня, 18:04
В Конышевке открыли ФОК
Сегодня в поселке Конышевка торжественно открыли физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпион». Его строительство велось в рамках федеральной программы «Развитие физкультуры и спорта». Из областного и муниципального бюджетов на это выделили 93 миллиона рублей. Местные жители смогут заниматься здесь баскетболом, мини-футболом, легкой атлетикой, теннисом, аэробикой, фитнесом, боевыми искусствами. Также будут проводиться соревнования районного и областного масштаба, планируется открыть спортивную школу. Здесь есть тренажерный и универсальный спортзалы, залы для борьбы, групповых занятий ритмической и оздоровительной гимнастикой. Для болельщиков предусмотрены трибуны на 60 мест.

 

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