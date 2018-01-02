Приставы переехали с Красной площади на улицу Черняховского

Приставы переехали с Красной площади. В Федеральной службе судебных приставов Курской области сообщили об изменении адреса. В пресс-службе ведомства уточнили, что теперь аппарат Управления располагается на улице Черняховского, 4. Телефон приемной 36-07-50. Адрес электронной почты остался тот же: mail@r46.fssprus.ru.

Записаться на личный прием к должностным лицам аппарата Управления можно по телефону (4712) 36 07 68 или с помощью сервиса на официальном сайте Управления «Запись на личный прием к должностным лицам территориальных органов ФССП России».

Позвонив по номеру телефону (4712) 36 07 71 граждане и представители организаций могут получить ответы по вопросам, входящим в компетенцию Федеральной службы судебных приставов в объеме, предусмотренном ст. 6.1 Федерального закона от 02.10.2007 №229 «Об исполнительном производстве» «Банк данных исполнительных производств». Информацию можно получить ежедневно, по рабочим дням, с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 16.45 (перерыв: понедельник, вторник, среда, пятница с 13.00 -13.45, четверг с 12.00 - 12.45).