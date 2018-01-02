Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин посетил с рабочим визитом Курскую область

Состоялся рабочий визит Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимира Салмина в Курскую область. В ходе поездки состоялась встреча с губернатором Александром Михайловым, на которой обсуждались перспективы сотрудничества региона и банка. Во встрече приняли участие управляющий Курским отделением ПАО Сбербанк Сергей Хоров и председатель Комитета финансов Курской области Людмила Положенцева.

Глава региона поблагодарил Владимира Салмина за конструктивное сотрудничество с областной администрацией, отметив важную роль Сбербанка в реализации проектов социально-экономического развития Курской области.

Владимир Салмин рассказал о результатах деятельности банка в 2017 году, подчеркнув, что Сбербанк остается одним из крупнейших налогоплательщиков региона.

В ходе встречи Владимир Салмин и Александр Михайлов обсудили перспективы взаимодействия Центрально-Черноземного банка и администрации Курской области в 2018 году. Владимир Салмин отметил, что работа банка в регионе будет и впредь способствовать развитию экономики, повышению уровня и качества обслуживания всех жителей региона, развитию новых технологий в банковской сфере.

На встрече отмечалась важность альтернативных каналов обслуживания, в том числе эквайринга. Александр Михайлов поблагодарил сотрудников Сбербанка за высокие темпы выдачи карт платежной системы «Мир». Владимир Салмин сообщил, что на 1 января 2018 года в Курской области выдано более 98% карт «Мир» работникам бюджетной сферы, на которые уже идут зачисления заработной платы.

Председатель Центрально-Черноземного банка Владимир Салмин рассказал губернатору Курской области о готовности Сбербанка принять участие в подготовке ряда совместных проектов по повышению уровня финансовой грамотности населения Курской области.