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Курское "Динамо" сразится в Турции с "Галатасараем"

Сегодня, 08:18
Курское
Сегодня баскетболистки курского "Динамо" проведут в Турции матч 13-го тура женской Евролиги. Соперницы из "Галатасарая" намерены биться до последнего. Турчанкам для выхода в плей-офф в сегодняшней игре нужна только победа. Бело-голубые же, не проиграв ни одного из 12 поединков, уже обеспечили себе место в четвертьфинале Евролиги. В матче первого круга, который прошел в Курске, «Динамо» легко разобралось с турецким клубом со счетом 102:45. Однако "Галатасарай" тогда играл без двух лидеров Ишил Албен и Элли Куигли. Сейчас обе баскетболистки в строю. 

 

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