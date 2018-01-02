Курское "Динамо" сразится в Турции с "Галатасараем"

Сегодня баскетболистки курского "Динамо" проведут в Турции матч 13-го тура женской Евролиги. Соперницы из "Галатасарая" намерены биться до последнего. Турчанкам для выхода в плей-офф в сегодняшней игре нужна только победа. Бело-голубые же, не проиграв ни одного из 12 поединков, уже обеспечили себе место в четвертьфинале Евролиги. В матче первого круга, который прошел в Курске, «Динамо» легко разобралось с турецким клубом со счетом 102:45. Однако "Галатасарай" тогда играл без двух лидеров Ишил Албен и Элли Куигли. Сейчас обе баскетболистки в строю.



