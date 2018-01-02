В Мокве появится спортивная база Цветов лес

Депутаты Курского горсобрания передали из муниципальной собственности в областную земельный участок в деревне Моква. Это делается для того, чтобы региональный комитет по физкультуре и спорту обустроило на этом месте полноценную спортивную базу «Урочище «Цветов лес». Как уточнили в пресс-службе Горсобрания, работы по реализации этой задачи уже ведутся. Уже летом база на бесплатной основе будет готова проводить спортивные сборы легкоатлетов, организовывать спортивный туризм, рыбную ловлю и прочие мероприятия.



