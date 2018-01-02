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В Мокве появится спортивная база Цветов лес

Сегодня, 08:19
В Мокве появится спортивная база Цветов лес
Депутаты Курского горсобрания передали из муниципальной собственности в областную земельный участок в деревне Моква. Это делается для того, чтобы региональный  комитет по физкультуре и спорту обустроило на этом месте полноценную спортивную базу «Урочище «Цветов лес». Как уточнили в пресс-службе Горсобрания, работы по реализации этой задачи уже ведутся. Уже летом база на бесплатной основе будет готова проводить спортивные сборы легкоатлетов, организовывать спортивный туризм, рыбную ловлю и прочие мероприятия. 

 

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