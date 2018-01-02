Курские волейболистки завершили первый круг чемпионата на втором месте

В 11-м туре Высшей лиги «А» курский волейбольный клуб «ЮЗГУ-АТОМ» на выезде сыграл с командой «Тюмень-ТюмГУ». Наши спортсменки набрали 5 очков. Первую встречу с сибирячками они выиграли со счетом 3:2, вторую – 3:0. Это позволило по итогам первого круга чемпионата сохранить 2-е место турнирной таблицы. В эти выходные – 27-28 января - курянок ожидают очередные выездные игры. «ЮЗГУ-АТОМ» сразится с волейболистками тульской «Тулицы», они располагаются на 4-й строчке.



