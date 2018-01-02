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Жители села в Железногорском районе продолжают пить воду из ручья

Сегодня, 08:12
Жители села в Железногорском районе продолжают пить воду из ручья
Чиновников, которые до сих пор не обеспечили водой жителей деревни Фоминка Железногорского района, поторопят прокуроры. К ним уже обратились активисты  Общероссийского народного фронта. Ранее мы рассказывали, с весны 2017-го село отключено от централизованного снабжения питьевой воды. Местные власти чинить водопровод не в праве, так как он принадлежит частной структуре. Чтобы решить проблему, по программе «Экология и чистая вода» запланировано строительство небольшой эжекторной установки, очистка и обустройство колодцев. Однако работы еще не начались. Жителям деревни приходится набирать воду для приготовления пищи из ручья, так как до ближайшего колодца 1 километр. Дойти до него пенсионерам тяжело. Активисты предложили администрации Железногорского района до начала строительства подвозить питьевую воду в село. Однако власти этого не сделали, теперь с ними будет разбираться прокуратура – сообщили в ОНФ. Меж тем, проверка Роспотребнадзора показала, что качество воды в трех колодцах Фоминки не соответствует нормам: в них превышено содержание нитратов и повышена жесткость.

 

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