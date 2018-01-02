Правда о взаимоотношениях бизнесмена Игоря Кесаева с отцом предпринимателя Басати





До своей кончины бизнесмен Вячеслав Басати был ответственным за сооружение башни «Меркурий» - «золотой башни», расположенной на территории Москва Сити. Игорь Кесаев являлся главным инвестором этого проекта и акционером, предложившим своему другу 16% от прибыли, которую планировали получить от реализации площадей башни «Меркурий». В Для строительства небоскреба требовались долгосрочные инвестиции. Именно ими и занимался бизнесмен Игорь Кесаев, привлекая инвесторов, вкладывая свои, а также кредитные средства. При этом, даже когда здание сдали в эксплуатацию, нужны были финансовые вложения, чтобы его содержать и развивать. Кроме этого, планировались и другие затраты, которые акционерам нужно было делить пропорционально своим долям. Потраченная на сооружение и содержание небоскреба сумма составила более 1 млрд. долларов. Доходов от грандиозного проекта Басати так и не смог дождаться. Когда он скоропостижно скончался, наследники получили долги кредиторам и маячившие в далеких 2030-х годах доходы. Выплачивать долги кредиторам должен был главный наследник Вячеслава – 82-летний отец Борис Александрович Басати.

После внезапной смерти сына Борис Александрович Басати обратился к его партнеру по бизнесу и другу для решения финансовых вопросов. При этом из-за смерти сына и уже пожилого возраста Борис Александрович не мог сам решить многочисленные проблемы, связанные со значительными долгами и управлением теми активами, которые достались ему в наследство от сына.

Даже учитывая ту неоднозначную историю, которая имела место с расходами своего партнера в ходе строительства объекта, а также тот факт, что этот проект в течение еще долгого времени не принесет прибыли, Игорь Кесаев, по просьбе отца своего друга, принялся сам решать все проблемы, связанные с долгами Басати. Он сумел достичь соглашения с большей частью кредиторов, выплатив им около 20 миллионов долларов долгов друга. Между тем, как партнер и друг, Кесаев позаботился о Борисе Александровиче Басати, и 82-летний пенсионер тут же превратился в долларового миллионера, поскольку Кесаев выкупил у него 1,1% акций, которые достались в качестве наследства от сына, за 1,5 миллиона долларов. Также, в соответствии с юридически оформленным Соглашением, Басати-старший получил право на материальное обеспечение сроком на 15 лет, до 23-го мая 2029-го года, а в случае его кончины, оно будет выплачиваться его дочери и внукам.

Общий размер этих выплат составил 45 тысяч долларов ежемесячно по курсу Центробанка РФ в рублях на содержание, а также 30 тысяч долларов ежемесячно на охрану имущества и содержание автомобильного транспорта. На сегодняшний день это сумма в размере порядка 4 445 000 рублей ежемесячно. Значительная сумма также по Соглашению ежемесячно перечисляется вдове и сыну покойного друга, - ранее сообщало издание «Совершенно Секретно».

Стоит отметить, что кредиторы бы взыскивали долги Вячеслава Басати с его отца в полной сумме, забрав в том числе в счет этих долгов все активы, если бы Борис Басати принял решение самостоятельно получить наследство и попытался бы справиться со всеми этими проблемами. Тем не менее, исход дела устроил не всех акционеров.

На начальной стадии строительства башни значительную часть из своих прав на прибыль от продажи площадей «Меркурия» Вячеслав Басати продал Сергею Хетагурову, не поставив в известность своего друга и партнера Игоря Кесаева. Сделка была оформлена между оффшорами Басати-младшего и С.Хетагурова, а наличные почти $ 9 миллионов от покупателя не поступили ни на счета фирмы продавца, ни на счета компании подрядчика строительства башни, а теперь Хетагуров утверждает, что Борис Басати «обманут Кесаевым», и что он «мог бы получать гораздо больше прибыли, чем ему предложено». Опытный бизнесмен и «прожженый делец» Хетагуров, на репутации которого нет чистого места, считает, что прибыль от башни «Меркурий» должна достаться ему сразу же после сдачи её в эксплуатацию, удобно забывая о кредитах, которые должны быть выплачены в первую очередь. При этом объективно в настоящее время все доходы от башни «Меркурий» идут Сбербанку на погашение кредита и тратятся на обеспечение эксплуатации этого суперсовременного объекта.

Связи и материальное положение Хетагурова дали ему возможность зайти настолько далеко, что он от имени Бориса Басати инициировал разбирательство в суде, придав этому делу публичную огласку. Даже при том, Игорь Кесаев добросовестно выполняет обязательства в отношении Бориса Басати по ежемесячным выплатам, составляющим свыше 1 миллиона долларов США ежегодно, это дело приняло статус скандального, поскольку якобы пенсионера просто лишили наследства. В действительности же это просто гнусная история, в которой Сергей Хетагуров ничем не гнушается, чтобы оболгать бывшего партнера, поимев с этого свой гешефт.

