Телеканал «360» подвел итоги успешного для себя года

Представители телевизионного канала «360» рассказали об итогах 2017 года, оказавшегося крайне продуктивным в плане всестороннего развития. Высокие темпы роста показаны, как в телевизионной индустрии, так и в сфере развития бренда в интернет-пространстве.

В декабре 2017 года «360» вошел в топ-20 тематических федеральных каналов в России, расположившись по соседству с таким знаменитым среди СМИ брендом, как РБК ТВ с разницей по доле в 0,01. При этом доля канала увеличилась на 27% среди всех телезрителей, а время просмотра – на 25% к показателям прошлого года, что говорит о росте заинтересованности телезрителей предложенным контентом. Самыми популярными, по словам экспертов, стали новостные и развлекательные форматы телеканала.

«360» достиг успехов и в сфере сетевого партнерства. В частности, каналу удалось подключить 12 сетевых партнеров, развитие которых на данный момент происходит быстрыми темпами. При этом затраты на создание партнерских каналов благодаря продуктам «360» оказались ниже, а рейтинги всех каналов – выше. Суммарное число абонентов всех партнерских каналов составляет 1,2 миллиона человек в таких регионах, как Тула, Ульяновск, Самара, Ангарск, Волгограда, Челябинск, Сургут, Хабаровск, Улан-Удэ и Орел.

«Можно сказать, что мы предлагаем региональным партнерам хорошую сделку: они могут ставить в нашу сетку свои новости и другие продукты, и вместе мы будем получать хорошие рейтинги. Сейчас «360» - это оптимальная модель для создания качественного регионального телевидения без больших затрат», - отметил генеральный директор телеканала Вячеслав Духин.

Высокие показатели достигаются и в digital-сегменте, где сайт телеканала добился значительного роста популярности. По итогам 2017 года веб-ресурс вошел в ТОП-30 информационных сайтов по объемам трафика. Стоит отметить хотя бы то, что среднемесячное количество читателей на сайте за год выросло вдвое и достигло 6 миллионов человек при 14,8 миллионах просмотров. В годовом выражении количество уникальных посетителей достигло солидной цифры в 35,5 миллионов человек, а общее количество просмотров доросло до 128 миллионов.

Что касается рейтинга цитируемости, то здесь сайту «360» удалось войти в топ-20 СМИ по России в целом и занять первое место по московскому региону. За последний месяц каналу по показателям цитируемости удалось попасть в десятку лучших и обогнать такие узнаваемые бренды, как «Ведомости», «РЕН-ТВ», Forbes, Lenta.ru, «Российская газета» и др.

Развивается телеканал и в социальных сетях. Так, в Facebook за «360» следят уже 174 тысячи человек, что почти в 6 раз больше, чем годом ранее. Количество пользователей «ВКонткакте» составило 102 936 человек, что почти втрое превышает показатели на начало прошлого года. Что касается Telegram, то на данный момент канал подписано 8 200 человек. На данном канале оперативно выкладываются новости из ленты «360», позволяя подписчикам постоянно быть в курсе событий.

Instagram-страница созданного «360» проекта МБН («Маленькие большие новости») достигла показателей в 500 тысяч подписчиков, а Telegram-канал сейчас читает 3422 человека.



