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Курянин ради отдыха в Таиланде заплатил налоги

Вчера, 11:46
Курянин ради отдыха в Таиланде заплатил налоги
Ограничение в праве выезда за пределы России побудило оплатить долг жителя Щигровского района. Как рассказали в службе судебных приставов, было возбуждено исполнительное производство о взыскании с мужчины задолженности по налогам в 41 тысячу рублей. Так как он в срок добровольно не погасил долг, ему ограничили выезд из страны. Узнав об этом, житель Щигровского района сам явился к приставам. Выяснилось, что он планирует отправиться на отдых в Таиланд. Чтобы отпуск не был испорчен, курянин нашел деньги и погасил задолженность. Ограничение его права выезда за пределы России отменили.

 

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