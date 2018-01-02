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От переохлаждения в Золотухинском районе погиб мужчина

Вчера, 12:05
От переохлаждения в Золотухинском районе погиб мужчина
В Золотухинском районе зарегистрирован случай переохлаждения 59-летнего мужчины. Он закончился летальным исходом - сообщили в МЧС. За весь период холодов в регионе зафиксированы более 20 происшествий, связанных с переохлаждением. Всем пострадавшим своевременно оказали медицинскую помощь. По прогнозу Курского гидрометцентра в ближайшие дни в регионе ожидается понижение температуры. Ночью в некоторых районах столбик термометра будет опускаться до 18-23 градусов ниже ноля. Днем – до 11 градусов мороза. В связи с этим существенно возрастает вероятность обморожения и переохлаждения. 
 
МЧС призывает курян, которые стали свидетелями несчастного случая и увидели человека, нуждающегося в помощи, не оставаться равнодушными и сообщить о случившемся в Службу спасения - 112.

 

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