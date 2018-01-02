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На курской таможне овчарка нашла у украинца наркотики

Вчера, 12:56
На курской таможне овчарка нашла у украинца наркотики
В автомобильный пункт пропуска Суджа прибыл автобус, следующий из Москвы на Украину. На вопрос таможенного инспектора о наличии запрещенных предметов и наркотиков пассажиры ответили отрицательно. Однако служебная собака по кличке Етти-Рокси заинтересовалась одним рюкзаком. В нем нашли сверток с растительным веществом. Экспертиза показала, что это марихуана весом более 1,5 грамма. По факту контрабанды наркотических средств в отношении 28-летнего гражданина Украины возбуждено уголовное дело. Молодой человек  задержан. Уголовное дело передано в УМВД России по Курской области. Таможня приобрела немецкую овчарку прошлым летом. Собака прошла вместе со своим хозяином-кинологом 4-хмесячный спецкурс обучения. И это ее первое реальное задержание в карьере.

 

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