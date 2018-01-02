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Пьяный курянин, чтобы добраться до больницы, притворился жертвой ДТП

Вчера, 14:13
Пьяный курянин, чтобы добраться до больницы, притворился жертвой ДТП
В Курском районе решается вопрос о привлечении к ответственности мужчины за ложный вызов полиции. Нарушитель после порции спиртного, выпитого со знакомыми в кафе, стал жаловаться, что ему необходимо пройти медицинское обследование, но сделать это неудобно. Решение он нашел в тот же вечер. В состоянии алкогольного опьянения он вышел на дорогу и заметил приближающийся автомобиль ДПС. Тогда курянин лёг поперек дороги. Подъехавшему экипажу мужчина пояснил, что его сбил автомобиль "Рено" и скрылся. Потерпевшего доставили в больницу. Там ему провели полное обследование, однако никаких травм у него не было. Полицейские осмотрели место, где обнаружили курянина, и факт ДТП не подтвердился. После получения результатов медицинского исследования и объяснений свидетелей мужчина признался, что историю с ДТП выдумал. Сейчас решается вопрос о привлечении заявителя к административной ответственности по статье «Заведомо ложный вызов спецслужб».

 

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