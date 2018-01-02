поиск по сайту
 

В Курске принято первое заявление на ежемесячную выплату из маткапитала

Сегодня, 08:10
В Курске принято первое заявление на ежемесячную выплату из маткапитала
В Курске принято первое заявление на ежемесячную выплату из средств материнского капитала при рождении второго ребенка. Как пояснили в Пенфонде, в нашем регионе ее размер 8 993 рубля, то есть такой же, как пособие на первенца. Напомним, с этого года, помимо нового вида выплат на первого ребенка для семей с небольшими доходами, появилась еще одна мера социальной поддержки - ежемесячные выплаты из материнского капитала. Подать заявление на получение пособия на первого ребенка можно не только в органы соцзащиты по месту жительства, но и через МФЦ. Что касается материнского капитала, то выплаты будут проходить через Пенсионный фонд.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама