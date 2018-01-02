В Курске принято первое заявление на ежемесячную выплату из маткапитала

В Курске принято первое заявление на ежемесячную выплату из средств материнского капитала при рождении второго ребенка. Как пояснили в Пенфонде, в нашем регионе ее размер 8 993 рубля, то есть такой же, как пособие на первенца. Напомним, с этого года, помимо нового вида выплат на первого ребенка для семей с небольшими доходами, появилась еще одна мера социальной поддержки - ежемесячные выплаты из материнского капитала. Подать заявление на получение пособия на первого ребенка можно не только в органы соцзащиты по месту жительства, но и через МФЦ. Что касается материнского капитала, то выплаты будут проходить через Пенсионный фонд.