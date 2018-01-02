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Куряне будут выбирать президента под прицелом видеокамер

Сегодня, 08:08
Куряне будут выбирать президента под прицелом видеокамер
В регионе идет подготовка к президентским выборам. Как рассказала председатель Избирательной комиссии Курской области Галина Заика, непосредственно в день голосования, 18 марта, на избирательных участках будет организовано видеонаблюдение. Уже ведутся работы по монтажу, настройке и техническому обслуживанию оборудования. Кроме этого, на 104 участках Курска и Курского района будут использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней КОИБ-2017. Добавим, подготовку и проведение выборов президента РФ осуществляют региональная избирательная комиссия, 35 территориальных и 1163 участковых избирательных комиссий. Все помещения уже обследовали специалисты МЧС, пожарного надзора и органов внутренних дел. 

 

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