Куряне будут выбирать президента под прицелом видеокамер

В регионе идет подготовка к президентским выборам. Как рассказала председатель Избирательной комиссии Курской области Галина Заика, непосредственно в день голосования, 18 марта, на избирательных участках будет организовано видеонаблюдение. Уже ведутся работы по монтажу, настройке и техническому обслуживанию оборудования. Кроме этого, на 104 участках Курска и Курского района будут использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней КОИБ-2017. Добавим, подготовку и проведение выборов президента РФ осуществляют региональная избирательная комиссия, 35 территориальных и 1163 участковых избирательных комиссий. Все помещения уже обследовали специалисты МЧС, пожарного надзора и органов внутренних дел.



