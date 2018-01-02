Банковский сектор 2017: главные события и их последствия

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что до конца процедуры оздоровления банковского сектора осталось два года. Самым ярким событием стали судебные разбирательства экс-руководства «Югры», обвинившего ЦБ в создании условий для отзыва лицензии.

Уходящий год запомнится многими событиями. Мы выбрали топ-6 из них, которые вызвали массу споров у общественности.

Отзыв лицензии у Татфондбанка

ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации в марте. Регулятор обвинил в мошенничестве председателя Татфонбанка Роберта Мусина и других руководителей. Позже ЦБ лишил лицензии еще несколько банков республики Татарстан.

Санация «Пересвета»

Решение оздоровить «Пересвет» Центробанк принял через полгода после ввода временной администрации. Событие вызвало шумиху среди участников рынка и в СМИ, поскольку решение спасти банк было принято после страховых выплат вкладчикам. К оздоровлению «Пересвета» привлекли акционеров, в том числе и физических лиц. Ранее регулятор негативно высказывался об участии физлиц в процедуре bail-in.

Создание ФКБС

В мае регулятор подписал указ о создании Фонда консолидации банковского сектора и назначил куратором компании заместителя председателя ЦБ РФ Василия Поздышева. Теперь Центробанк санирует банки не через АСВ, а напрямую через ФКБС.

Отзыв лицензии у «Югры»

В июле регулятор отозвал лицензию у банка «Югра». По словам собственников банка, до прихода временной администрации банк не испытывал финансовых трудностей. Причинами отзыва лицензии стало неисполнение банком предписаний, нарушение нормативов и уменьшения размера капитала до отрицательного значения. Показательно, что на сторону «Югры» встала Генеральная прокуратура.

Основной акционер «Югры» Алексей Хотин обращался к регулятору с предложениями по спасению банка без привлечения средств со стороны АСВ и ФКБС. В частности, предлагал использовать механизм bail-in и санировать банк за счет собственных средств. Попытки договориться с ЦБ не увенчались успехом.

В результате отзыва лицензии у банка пострадало более 35 тысяч человек, на вкладах которых находилась сумма, превышающая страховую выплату. Они активно борются за свои права и надеются вернуть свои деньги.

Оздоровление «Бинбанка» и «Открытия»

В конце августа Центробанк стал совладельцем частных банков. С тех пор все с интересом наблюдают за последствиями. Так, на санацию «Открытия» уже потрачено более триллиона рублей. Даже сам президент намекал о необходимости приватизации этих банков. Но, видимо это случится нескоро. Между тем, финансовая дыра в «Открытии» становится больше.

Спор «Югры» с Центробанком

Судебная тяжба между «Югрой» и Центробанком продолжится в январе. Собственники и бывшее руководство банка добиваются аннулирования приказов мегарегулятора. Алексей Хотин доказал участникам рынка, что нужно бороться против произвола ЦБ. Центробанку наконец-то придется ответить на претензии от банков, которых накопилось немало.



По материалам СМИ