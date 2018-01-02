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Выбор РИА Новости: какие события ожидаются в судебной системе в наступившем году

Вчера, 19:43
Выбор РИА Новости: какие события ожидаются в судебной системе в наступившем году

Издание РИА Новости назвало самые ожидаемые судебные разбирательства, итог которых будет известен в этом году. Один их самых громких скандалов — борьба владельца банка «Югра» Алексея Хотина за восстановление банковской лицензии.

В наступившем году суд рассмотрит дело против певца Филиппа Киркорова, обвиняемого в плагиате. Также станет итог дела о нападении на журналистку «Эха Москвы», а также о причастности диспетчеров аэропорта Внуково в крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери.

2018 год покажет, каким образом суд выносит вердикт в отношении федеральных чиновников. В прошлом году в суд были переданы дела пяти губернаторов, подозреваемых в получении взяток в особо крупном размере.

 

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