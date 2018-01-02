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«Превышенцы» банка «Югра» надеются решить свои проблемы, создав «Союз вкладчиков»

Вчера, 20:25
«Превышенцы» банка «Югра» надеются решить свои проблемы, создав «Союз вкладчиков»

Вкладчики банка «Югра», лишившегося лицензии в июле прошлого года, продолжают бороться за свои права. С этой целью они объединились в «Союз вкладчиков России». Их цель — вернуть деньги со вкладов, превышавших застрахованную сумму 1,4 млн. рублей. Также они хотят защитить вкладчиков других банков, пострадавших в результате политики Банка России. Символом Союза стал доллар, помещенный в клетку и обрамленный колосьями.

Лидер объединения екатеринбуржец Николай Николаев считает, что проблема лежит в политической плоскости. По подсчетам «Союза вкладчиков России», из-за политики ЦБ РФ пострадало более 11 тысяч юридических лиц и около 250 тысяч физических лиц. На вкладах сверх 1,4 млн. рублей находилось 440 млрд. рублей.

Напомним, в результате отзыва лицензии у «Югры» вкладчики-«превышенцы» потеряли около 16,5 млрд. рублей. Ранее они обратились Эльвире Набиуллиной с просьбой поВкладчики банка «Югра», лишившегося лицензии в июле прошлого года, продолжают бороться за свои права.ддержать план основного акционера «Югры» Алексея Хотина. План не предусматривает привлечение средств от АСВ.

 

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