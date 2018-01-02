Эксперт уверен, что ЦБ не прав в ситуации с «Югрой»

Адвокаты банка «Югра», основным акционером которого является предприниматель Алексей Хотин, намерены добиться отмены Арбитражного суда Москвы, который в декабре прошлого года признал законным отзыв банковской лицензии. По мнению представителей руководства кредитной организации, для принятия подобного решения у Центробанка не было безусловных оснований. Это мнение разделяет и доктор юридических наук, профессор юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, участник НКС при Верховном Суде РФ Светлана Карелина.

Эксперт убедительно доказывает, что, согласно действующим законодательным нормам, отзыв лицензии является крайней мерой. Этой процедуре подвергаются только те банки, которые допустили неоднократное неисполнений предписаний и нарушение требований нормативных актов. В случае с банком «Югра» поводом для отзыва лицензии стал сам факт выдачи предписания Центробанком.

Светлана Карелина отмечает, что свои решения ЦБ должен соотносить с принципами адекватности, соразмерности и справедливости. Обязательным является принятие во внимание интересов вкладчиков, кредиторов и акционеров банка. Любое решение ЦБ должно быть мотивировано и обоснованно. При этом до сих пор Центробанк никак не объяснил свои действия в отношении банка «Югра», комментирует эксперт.