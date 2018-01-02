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Центробанк не собирался отзывать банковскую лицензию у «Югры» и отмечал способность его акционеров выполнять требования регулятора

Сегодня, 09:47
Центробанк не собирался отзывать банковскую лицензию у «Югры» и отмечал способность его акционеров выполнять требования регулятора

Недавно обнародованный протокол заседания КБН Центробанка №37 от 7 июля, утвердившего план санации "Югры” подтверждает тот факт, что в первоначальные планы регулятора  не входил отзыв  банковской лицензии у банка Алексея Хотина.Заседание, на котором присутствовали первый зампред ЦБ Тулин и глава АСВ Исаев, было посвящено разработке плана оздоровления кредитной организации. Это решение было принято единогласно всеми участниками.

В протоколе заседания отмечается, что критическое положение банка «Югра» возникло из-за требований ЦБ доначислить резервы в размере 30-40 млрд рублей. При этом предписание регулятора о докапитализации на сумму 25 млрд рублей было выполнено руководством «Югры» в сжатые сроки. Протокол заседания №37, равно как и протокол №36, подтверждает, что банк был в состоянии выполнять предписание Центробанка, его акционеры откликались на все требования регулятора.

Таким образом, решение ЦБ от 28 июля об отзыве банковской лицензии никак не согласуется с изначальным намерением регулятора провести финансовое оздоровление банка, который, как было сказано, является важным для финансовой системы страны. Напомним, что в банке «Югра» обслуживались такие крупные компании, как «Уралвагонзавод», «Роснефть», Ростелеком» и другие.

 

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