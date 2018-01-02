Курское "Динамо" выиграло 31-й матч подряд в женской Еролиге

Курское "Динамо" выиграло у турецкого "Галатасарая" в матче женской Евролиги со счетом 92:67. Таким образом, подопечные Лукаса Мондело одержали 13 побед в 13 поединках в этом сезоне, всего же победная серия в Евролиге длится уже 31 матч. Турчанкам не удалось завоевать путевку в плей-офф турнира. Динамовки решили этот вопрос досрочно, выиграв группу «А» и в четвертьфинале встретятся с 4-м клубом группы «В». Завершат бело-голубые групповой этап 31 января дома. В Курск приедет польский клуб «Польковице».



