Курян приглашают провести с пользой День студента

Сегодня отмечается день российского студента, или, как его ещё называют, Татьянин день. В Курске в честь него пройдет сразу несколько мероприятий. Старт дан в 11:30. В библиотеке на улице Школьная открыла двери литературная гостиная. В Культурном центре семейного чтения и досуга на пр-те Дружбы начнётся интеллектуальная игра клуба «Магистры чтения» «Что? Где? Когда?». Параллельно в библиотеке на улице Гагарина устроят познавательно-игровую программа для самых маленьких «Таня, Танечка, Танюша». И, наконец, в 2 часа дня курян приглашает центр народного творчества «Русь». Там старшеклассников будут знакомить с историей создания и традициями Дня студента.



