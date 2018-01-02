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Курян приглашают провести с пользой День студента

Сегодня, 11:51
Курян приглашают провести с пользой День студента
Сегодня отмечается день российского студента, или, как его ещё называют, Татьянин день. В Курске в честь него пройдет сразу несколько мероприятий. Старт дан в 11:30. В библиотеке на улице Школьная открыла двери литературная гостиная. В Культурном центре семейного чтения и досуга на пр-те Дружбы начнётся интеллектуальная игра клуба «Магистры чтения» «Что? Где? Когда?». Параллельно в библиотеке на улице Гагарина устроят познавательно-игровую программа для самых маленьких «Таня, Танечка, Танюша». И, наконец, в 2 часа дня курян приглашает центр народного творчества «Русь». Там старшеклассников будут знакомить с историей создания и традициями Дня студента.

 

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