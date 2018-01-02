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Огнеборцы из-за участившихся пожаров перешли на усиленный режим работы

Вчера, 12:17
Огнеборцы из-за участившихся пожаров перешли на усиленный режим работы
За сутки в Курской области произошло два серьезных возгорания. В селе Мосолово Курчатовского района огонь уничтожил кровлю жилого дома, в селе Бобрава Беловского района – повредил кухню. Как сообщили в спасательном ведомстве, с 24 января Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области переведено на усиленный режим работы. Спасатели будут выезжать в муниципальные образования и контролировать пожарную безопасность. Если будет отмечено ухудшение обстановки, сразу же введут противопожарный режим. Сегодня он действует на территории пяти муниципалитетов Конышевского, Обоянского, Рыльского районов и Рыльска.

 

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