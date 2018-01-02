Из-за тумана самолет не смог приземлится в курском аэропорту

Вечером 24 января, как и прогнозировали синоптики, на Курскую область опустился сильный туман. Он был настолько плотным, что самолет, прилетевший из Москвы, не смог приземлиться и вернулся в столицу. Рейс «Москва — Курск» из-за метеоусловий отправился с задержкой на два часа. Через час самолет был уже в небе над Курском. Пассажиры стали готовиться к приземлению, но туман внес свои коррективы. Сделав несколько попыток совершить посадку, экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром Домодедово, поскольку видимость оказалась ниже допустимого минимума. Рейс перенесли на 25 января. Ожидается, что в Курск он прибудет в 13.10.