Спасатели помогли щигровской пенсионерке попасть домой

Пожилая жительница поселка, расположенного рядом с Щиграми, вышла из дома по делам и закрыла дверь на навесной замок. Вернувшись, отпереть его не смогла. На улице стоят морозы, пожилая женщина стала замерзать, поэтому решила позвонить в «Службу спасения-112». Сотрудники МЧС оперативно отреагировали на вызов и помогли пожилой курянке. Как рассказали в пресс-службе ведомства, на место прибыли огнеборцы. Они спилили навесной замок и помогли пенсионерке попасть в дом.