поиск по сайту
 

Спасатели помогли щигровской пенсионерке попасть домой

Вчера, 16:51
Спасатели помогли щигровской пенсионерке попасть домой
Пожилая жительница поселка, расположенного рядом с Щиграми, вышла из дома по делам и закрыла дверь на навесной замок. Вернувшись, отпереть его не смогла. На улице стоят морозы, пожилая женщина стала замерзать, поэтому решила позвонить в «Службу спасения-112». Сотрудники МЧС оперативно отреагировали на вызов и помогли пожилой курянке. Как рассказали в пресс-службе ведомства, на место прибыли огнеборцы. Они спилили навесной замок и помогли пенсионерке попасть в дом.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама