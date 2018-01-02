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Курские полицейские раскрыли за год более 8 тысяч преступлений

Вчера, 17:11
Курские полицейские раскрыли за год более 8 тысяч преступлений
Количество преступлений в Курской области снизилось. Правда, всего на 2,7%. В прошлом году их было совершено 11864. Такие цифры прозвучали на коллегии регионального Управления МВД, где подводились итоги 2017-го. Всего за год раскрыто более 8 тысяч преступлений. Повысилась раскрываемость разбойных нападений. Она составила почти 93%. Обеспечена стопроцентная раскрываемость умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлёкших смерть, и изнасилований. За 2017 год в органы внутренних дел Курской области поступило 190 тысяч заявлений, более 10 тысяч из них переросли в уголовные дела. По результатам оперативной деятельности лучших показателей достигли отделы Льговского и Суджанского районов, а также УМВД по Курску.

 

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