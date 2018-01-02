В Железногорске родительских прав лишили наркоманку

В Железногорске в прокуратуру обратилась женщина с просьбой лишить родительских прав её дочь. Поводом послужило то, что 33-летняя мать не воспитывает и не содержит свою дочь, употребляет наркотики. Эта информация подтвердилась. Более того, выяснилось, что женщину 8 раз привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, а также за мелкое хищение и появление в общественных местах в пьяном виде. По заключению медиков, курянка страдает наркоманией и нуждается в лечении. Тогда прокурор направил в суд исковое заявление о лишении ее родительских прав и взыскании алиментов на содержание ребенка. Суд удовлетворил эти требования. А девочку передали в органы опеки и попечительства для дальнейшего устройства.