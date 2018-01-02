С начала года более 3 тысяч курян потеряли паспорта

С начала года 3395 жителей Курской области утратили свои паспорта. Как уточнили в УМВД, у 148 из них документы украли. Стражи порядка бьют тревогу и напоминают курянам о необходимости срочно обратиться в территориальное подразделение Управления по вопросам миграции об утрате паспорта, чтобы не стать жертвой мошенников. Если паспорт украли, надо отправиться в дежурную часть. Там выдадут талон-уведомление, что зарегистрировано сообщение по факту кражи. Впоследствии этот документ предоставляется в миграционную службу. Сотрудники миграционной службы заносят информацию об этом инциденте в так называемые «электронные учеты». Затем паспорту присваивается статус «недействительный».