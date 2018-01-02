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В Кореневском районе учителям не выплатили положенные компенсации

Сегодня, 08:06
В Кореневском районе учителям не выплатили положенные компенсации
В прокуратуру Кореневского района пожаловались учителя сельских школ. Они сообщили о невыплате компенсации расходов на проезд к месту работы и обратно. Как рассказали в ведомстве, в 2017-м перед  17 педагогами трех школ образовалась задолженность, ее сумма превысила 70 тыс. рублей. Причем одному учителю не заплатили более 15 тысяч, потраченных им на проезд. Прокуратура направила иски в суд, где потребовал взыскать с администрации Кореневского района всю необходимую сумму. Сумма полностью перечислена, теперь ведомство следит, чтобы все деньги дошли до учителей.

 

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