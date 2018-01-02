16-летний курянин осужден за 13 краж, грабежей и угонов

В Хомутовском районе состоялся суд над 16-летним подростком. Несмотря на столь юный возраст, на его счету 13 преступлений. Речь идет о кражах, грабежах и угонах. Приговор также вынесен его 18-летнему соучастнику – уточнили в прокуратуре. Чаще всего подросток шел на криминал ради спиртного. Так, он вымогал у знакомого деньги, похищал хозяйственные инструменты, угонял автомобиль, мотоцикл и два велосипеда. При попытке укатить на чужом ВАЗе его задержали сотрудники ГИБДД. Этим список похождений 16-летнего курянина не ограничивается. Он также в состоянии алкогольного опьянения пытался украсть из магазина бутылку коньяка, однако его остановили полицейские. Чуть позже этот же молодой человек разбил витрину магазина и хотел похитить 21 бутылку различных алкогольных напитков. На месте преступления его задержал наряд полиции. Однако позже ему удалось украсть 3 литра пива. Второй подсудимый, которому на момент совершения преступлений уже было 18, признан виновным в вовлечении несовершеннолетнего в употребление алкоголя и совершении угона, а также в краже. Суд отправил подростка на полтора года в воспитательную колонию. Его старший подельник проведет такой же срок в колонии общего режима.