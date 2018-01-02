В курском музее впервые исследуют феномен гениальности Курчатова

В краеведческом музее города открылась выставка, посвященная феномену гениальности легендарного физика, академика Игоря Курчатова. Она приурочена к 115-годовщине со дня рождения великого ученого. На выставке представлены ценные документы, фотографии и редкие исторические фильмы об Игоре Курчатове и его деятельности. Также здесь демонстрируются уникальные экспонаты: сувенир с частицей графита из первого в мире экспериментального ядерного реактора Ф1, собранный Курчатовым и его соратниками вручную, портрет академика, сотканный на полотнище размером 50 на 70 сантиметров городскими школьницами.