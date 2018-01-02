В Курской области каждый год выявляют почти 5,5 тыс. онкобольных

В Курской области ежегодно выявляют порядка 5,5 тыс. онкологических больных, всего на учёте стоит свыше 35 тыс. таких пациентов. Важный критерий в борьбе с раком – ранняя диагностика. Выявить опухоль даже небольших размеров или только при подозрении на злокачественное образование помогают в курском Центре ядерной медицины. В минувшем году там провели 2400 исследований позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. Первых пациентов Центр принял в марте 2015-го, и за три года специалисты обследовали 6000 человек. Более 98% из них прошли обследование бесплатно – за счёт средств ФОМС. Половина обследованных моложе 60 лет, женщин среди них – 54%. Больше всего туда попадает больных со злокачественными лимфомами (20%), раком лёгких (19%), органов пищеварения (15,5%) и молочной железы (13%). В день Центр может принять до 15 пациентов. Процедура занимает около двух часов. Сначала человеку вводят радиоактивную глюкозу (её каждый день получают из Липецка), потом, примерно через час, проводят сканирование. Компьютерная томография длится не больше 1,5 минут, ПЭТ – около 20. Но преимущество метода не только во времени: можно обследовать сразу весь организм. Исследование можно проводить до 4-5 раз в год, воздействие радиации на пациента минимально, заверяет главный врач Центра ядерной медицины Сергей Шевченко.

Сергей Шевченко: «Существует точка отсчёта – миллизиверты так называемые. Когда вы проходите рентгеновское или компьютерное исследование, вам обязательно в вашем заключении укажут, сколько миллизивертов вы получили. Если сравнивать с компьютерной томографией, то при компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки человек получает от 10 до 15 миллизивертов. При нашем исследовании, когда мы делаем КТ всего тела, у нас так называемая низкодозовая КТ, нам важны очертания органов. Потому что, когда накладывается изображение компьютерно-томографическое на ПЭТ/КТ, надо понять, где тот очаг, эта задача стоит. Низкодозовая компьютерная томография всего тела даёт пациенту всего 12 миллизивертов, то есть как обычная компьютерная томография грудной клетки. Плюс тот радиофармпрепарат, который мы вводим, он добавляет ещё 8-9 миллизивертов. То есть общая доза, которую получает пациент составляет не больше 20 миллизивертов. Много сложных патологий, и очень часто надо повторять обследование. И есть пациенты, которым в течение трёх-четырёх месяцев делают до 4-5 компьютерных томографий. Соответственно эта доза составляет не меньше 50 миллизивертов. То есть процедура совершенно безопасна. Почему здесь мы определяем показания: идёт сопоставление того вреда, который может принести облучение, которое получает пациент, и той пользы. И, конечно, такие дозы допустимы для диагностики, для принятия правильной тактики лечения. Они пациенту не вредят».

Сейчас Сергей Шевченко работает над проектом, в рамках которого каждый при диспансеризации сможет пройти такое обследование всего за несколько сотен рублей. Это позволит выявить, например, рак лёгких размером от 6 мм, чего не видно на флюорографии и рентгене. В курский Центр приезжают обследоваться и из других регионов – из Сибири и даже с Чукотки. Всего таких центров в нашей стране, помимо Курска, девять – в Москве, Уфе, Екатеринбурге, Орле, Липецке, Белгороде, Тамбове и Тольятти.