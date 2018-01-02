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Курскэнерго в 2017 году перечислило в бюджеты разных уровней более 600 миллионов рублей

Сегодня, 11:33
Курскэнерго в 2017 году перечислило в бюджеты разных уровней более 600 миллионов рублей
Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» – один из крупнейших налогоплательщиков Курской области. Предприятие добросовестно исполняет свои налоговые обязательства.  В 2017 году общий объем налоговых отчислений Курскэнерго составил 618, 5 млн рублей.  338,7 млн рублей направлено в бюджет региона, 1,1 млн рублей – в местные бюджеты. Во внебюджетные фонды  в качестве страховых взносов перечислено 278,7  млн  рублей. 
Выполнение Курскэнерго своих обязательств по уплате налогов способствует своевременному и полному формированию доходной части бюджета Курской области, и в конечном итоге содействует социально-экономическому развитию региона.

 

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