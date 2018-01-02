Огнеборцы тренировались тушить пожар в многоэтажке на Клыкова

Накануне вечером курские спасатели провели пожарные занятия. Их главная цель — проверка возможности проезда спецтехники во дворах многоквартирных домов. Особое внимание — высотным зданиям. В Курской области 251 здание высотой от 10 до 18 этажей. 213 из них — жилые дома. В густонаселенных микрорайонах спасатели все чаще сталкиваются с проблемой подъезда к месту пожара. Так, например, 25 января огнеборцы отрабатывали ликвидацию условного возгорания на проспекте Клыкова, 11. К месту условного ЧП техника не смогла подъехать из припаркованных автомобилей. Огнеборцам пришлось прокладывать рукавную линию, а это занимает дополнительное время. В МЧС отметили: в случае реального пожара инспекторы ГИБДД организуют эвакуацию транспорта, мешающего проезду спецтехники. В ведомстве пояснили: сначала автовладельца пробивают по базе, звонят ему и просят убрать машину. Если же дозвониться не удалось, в ход идут эвакуаторы. В МЧС отметили: подразделения пожарной охраны имеют право срезать шлагбаумы, заборы и другие препятствия, мешающие подъезду, однако всё это отнимает время.