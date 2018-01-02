поиск по сайту
 

В выходные на курских дорогах будут ловить нетрезвых водителей

Вчера, 12:11
В выходные на курских дорогах будут ловить нетрезвых водителей
В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проведут традиционные рейды на трезвость. Останавливать водителей для проверки будут как в Курске, так и по всей области. Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность. Курян призывают призывают сообщать о пьяных за рулем  по телефону 02, с мобильного – 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама