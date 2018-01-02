В выходные на курских дорогах будут ловить нетрезвых водителей

В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проведут традиционные рейды на трезвость. Останавливать водителей для проверки будут как в Курске, так и по всей области. Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность. Курян призывают призывают сообщать о пьяных за рулем по телефону 02, с мобильного – 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.