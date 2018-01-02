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В Курске связать себя узами брака 14 февраля смогут только заключённые

Вчера, 12:38
В Курске связать себя узами брака 14 февраля смогут только заключённые
14 февраля – День влюблённых или День святого Валентина – дата, которая пользуется большой популярностью у желающих связать себя семейными узами. Но в этом году праздник выпадает на среду, поэтому зарегистрировать отношения вряд ли кому-то удастся. Если, например, в Москве ЗАГСы пошли навстречу будущим супругам, там в День влюблённых поженятся более 100 пар, то в Курске улучшать брачную статистику не стали. Однако счастливчики в нашем городе всё же нашлись. Правда, в местах не столь отдалённых. Среда – день выездных регистраций в ЗАГСе Центрального округа. Каждую неделю в этот день сотрудники учреждения выезжают в одну из колоний на территории Курской области, рассказала начальник отдела ЗАГС Галина Эймонтене. На сей раз настал черёд ИК №9. Там поженится одна пара. Мужчина, разумеется, отбывает наказание, а его возлюбленная будет дожидаться его теперь с кольцом на безымянном пальце.  

 

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