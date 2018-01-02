В Курской области за сутки произошло 4 пожара

За минувшие сутки в Курской области зарегистрированы 4 пожара. Предположительной причиной происшествий стали короткое замыкание проводки и неисправность печного отопления. Сегодня около 3 часов ночи в Курске загорелся жилой дом на улице Ровецкая. К месту происшествия направились все экстренные службы. Пожар уничтожил личные вещи и мебель, закоптил стены и потолок. Хозяина дома – 61-летнего мужчину - спас родственник, который проживал рядом и вовремя среагировал. МЧС призывает курян соблюдать правила пожарной безопасности.