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В Курской области за сутки произошло 4 пожара

Вчера, 13:48
В Курской области за сутки произошло 4 пожара
За минувшие сутки в Курской области зарегистрированы 4 пожара. Предположительной причиной происшествий стали короткое замыкание проводки и неисправность печного отопления. Сегодня около 3 часов ночи в Курске загорелся жилой дом на улице Ровецкая. К месту происшествия направились все экстренные службы. Пожар уничтожил личные вещи и мебель, закоптил стены и потолок. Хозяина дома – 61-летнего мужчину - спас родственник, который проживал рядом и вовремя среагировал. МЧС призывает курян соблюдать правила пожарной безопасности. 

 

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