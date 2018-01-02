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Служебная собака помогла раскрыть кражу в Курском районе

Вчера, 14:17
Служебная собака помогла раскрыть кражу в Курском районе
В Курском районе кражу электроинструментов с территории предприятия помогла раскрыть служебная собака. Полицейские, прибывшие на вызов о хищении, разделилась на отработку участка. Так как сообщили о преступлении оперативно, служебная овчарка взяла след. Собака провела кинолога через полтора километра лесного массива. Двое подозреваемых заметили, что за ними идут по следу, и попытались выйти на другую дорогу. Однако там их ожидал сотрудник уголовного розыска, который отрабатывал соседний участок. Подозреваемые 42-х и 43-х лет сознались в преступлении, при них обнаружили украденную технику. Похищенные инструменты изъяли. После следствия их вернут владельцам. По факту кражи возбуждено уголовное дело - сообщили в пресс-службе УМВД.

 

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